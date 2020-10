Eltűnik a szél, jön helyette más - itt az időjárási menetrend

Csendes, lassan melegedő őszi idő várható a következő két napban, de vasárnaptól ismét változékonyabbra, csapadékosabbra fordul időjárásunk. Európa középső részét ugyanis meglehetősen hideg levegő árasztja el észak felől a következő 36 órában, és a Földközi-tengeren emiatt keletkező, egyre aktívabb légörvények a hét utolsó napjától Magyarország időjárását is befolyásolják.

Pénteken nem várható csapadék, a hajnali erőteljes hideg után napközben fátyolfelhős, napos idő lesz 17-22 Celsius-fokos maximumokkal.

Szombaton az ország nagy részén marad a csendes őszi idő, de délután a Dunántúlon észak-nyugatira fordul a szél, csökkenni kezd a hőmérséklet és este eső, zápor is előfordulhat.

Vasárnap az ország többi részében is gyengül a felmelegedés mértéke és országszerte megérkezik a csapadék is. Hűvös lesz, csakúgy, mint hétfőn és kedden, továbbá a jövő hét elején nagyobb mennyiségű eső is várható.

