Egy utánfutós adta elő az autósok rémálmát - videó

A bpiautosok.hu olvasója is azok között volt, akikkel szembe hajtott egy, az Ecseri úti kereszteződésnél valamit elnéző autós az M5-ös autópálya bevezető szakaszán - ezúttal egy utánfutós sofőr volt a figyelmetlen. Az autós "horroreseteket" is gyűjtő oldalnak ráadásul "duplázó" napja volt, nem sokkal később egy, az Üllői úton a forgalommal szembe haladó autóst mutató videót is kaptak - itt a felfestést és a tereléseket hagyta valaki figyelmen kívül.

Nyitókép: Pixabay