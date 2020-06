Hidat kell építeni, hogy Győrt kerékpárút kösse össze a Balatonnal

Kerékpároshíd létesül Eplény mellett - írja a Veol.hu.

Jelenleg dózer dolgozik az egykori üzemanyagtartalék-raktárként funkcionált területen, de két hadügyi épületet meghagynak és fel is újítanak közösségi célokra, illetve szállásadás céljából, két kilométerre a sípályájáról is ismert településtől. Az Eplényig tartó szakaszt persze nem egyszerű megépíteni, mert át kell menni a 82-es úton, de a távlati tervek szerint akár el is lehet erről feledkezni, az Ámos-hegyi oldalon el lehet jutni egy hangulatos völgyön át a vasútállomásig, így megvalósulna a kapcsolat a Győr–Veszprém vasútvonallal.

A Veszprém–Eplény kerékpárút terve már 2014-ben felmerült mint közjóléti beruházás. Az előkészületek sok időbe teltek, s a TIG-telep megszerzésére is várni kellett. Ám tavaly felgyorsultak az események: Révész Máriusz, a kerékpáros turizmusért is felelős kormánybiztos 80 millió forintot "szerzett" rá az Agrármisztériumon keresztül, amihez az erdőgazdaság 40 milliót tett hozzá. Ebből valósult meg a rátóti hadiúttól a 2,6 méter szélességű, 4,5 kilométer hosszú, kétrétegű makadámszerkezetű út. Ebben a költségben a még hátralévő két kilométeres szakasz is benne van Eplényig.

A jövőben Győrtől Pannonhalmán, Zircen és Veszprémen át a Balatonig is el lehet majd jutni kerékpáron.

A veszprémi önkormányzat vállalta, hogy Gyulafirátót határában megépíti a 16 méter hosszú kerékpároshidat a hadiút felett. A tervek szerint egy év múlva kezdődne a híd kivitelezése, valamint a Gyulafirátóton és Kádártán átvezető út építése, ami csatlakozna a meglévő pályához. A teljes költség 906 millió forint, amit pályázaton nyert a város.

Nyitókép: MTI/Varga György