Kellemetlen fordulat jön az időjárásban

A több órás napsütés mellett vasárnap gomolyfelhők képződnek. A Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon másutt is elszórtan zápor, néhol zivatar is előfordulhat.

A Szécsény-Szeged vonaltól nyugatra megélénkül, sőt a Dunántúl nyugati és északi részein meg is erősödik az északnyugati szél, emellett pedig zivatar környékén is lehet átmeneti szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 14 és 19 fok között valószínű.

Hétfőn aztán hidegfront érkezik észak felől, hatására megnövekszik a felhőzet, de a Dunántúl egyes részein és északkeleten rövid napos időszakok is előfordulhatnak. Reggelig a Dunától keletre esőre, havas esőre, az Alpokalján pedig kis mennyiségű hóra is számíthatunk, napközben viszont már csak a Duna-Tisza közén lehetnek záporok. A Dunántúlon az északnyugati, az Alföldön az északkeleti szelet kísérhetik erős, néhol viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 7 fok között várható, de délkeleten akár 8, 10 fok is lehet.

Nyitókép: pixabay.com