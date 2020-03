Átfogó megoldással lassítaná az álhírek terjedését a Facebook

Hamarosan automatikusan korlátozza majd a Facebook, hogy a Messengerben hány beszélgetésbe továbbítható egy-egy üzenet - állítja Jane Manchun Wong fejlesztő, aki korábban már többször is hiteles előrejelzéseket adott a közösségi oldal újításairól.

A fejlesztő a csevegő forráskódjában talált erre utaló jeleket - írta a 24.hu. A kód alapján legfeljebb öt másik chatablakba lehet továbbküldeni majd adott sort, linket, fotót. A Facebook ezzel a megoldással lépne fel a villámgyorsan terjedő dezinformációs kampányok és megtévesztő információkat tartalmazó körlevelek ellen. A koronavírus-járvány miatt ugyanis ellepték az oldalt a csalók és a hiteltelen információk.

Facebook Messenger is working on limiting the amount of threads a message can be forwarded at a time, in order to add frictions on misinformation pic.twitter.com/qRZcE0t4w6