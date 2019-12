Cuki nevet kapott a lajhárbébi

Kuglóf lett a december 2-án született adventi lajhárbébi neve: a három választható név közül erre érkezett a legtöbb szavazat.

A másik két lehetőség Gizmó és Gombóc volt, de Kuglóf 45 százalékot kapva nyert.

A lajhárbébiről az elmúlt napokban az is kiderült, hogy minden valószínűség szerint kisfiú. Bár még most is állandóan Lilire, az anyukájára csimpaszkodva tölti napjait, egy kis szerencsével már a közönség is jól láthatja. Különösen akkor, hogy a felnőtt lajhárok délelőtt 10 óra körül enni kapnak, ekkor ugyanis az anya is jól látható helyen szokott tartózkodni - olvasható az intézmény honlapján.

Nyitókép: Állatkert