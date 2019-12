Csúcsteljesítmény: szupergyors építkezés zajlik a Zengő tetején

A 682 méter magas Zengő csúcsán az Állami Földmérési Hivatal 1984-ben felépített egy betonból készült geodéziai tornyot, amit turisták is látogathattak, de 2010 nyarán életveszélyesnek nyilvánították. Ennek ellenére sokan felmennek rá, ezért a pécsváradi és a Baranya megyei önkormányzat úgy döntött, hogy átalakítja – mondta az InfoRádióban Kulcsár Péter, a Duna-Dráva Nemzeti Park mecseki tájegységének vezetője.

"Megőrizve az építmény szerkezetét, egy biztonságos és modern szerkezet kerül köré, és szabályosan látogatható kilátó lesz. Ráadásul néhány méterrel magasabban lesz a kilátó szintje, mint a meglévő legmagasabb pont, így a lombkoronák felett élvezhetjük majd a panorámát" – mondta.

A Zengő különleges hely. Itt él például a ritka bánáti bazsarózsa. A környezetvédők a 2000-es években többször is nemzetközi hírű akciókkal akadályozták meg, hogy a NATO egy lokátort telepítsen a hegyre. A természet megóvása most, a kilátó tervezésekor is elsődleges szempont volt – mondta a tájegységvezető.

"Az építményhez szükséges szerkezeti elemeket, építőanyagokat egy már meglévő erdészeti úton szállítják a csúcsra,

az építkezés tehát nem jár a természet károsításával."

Az építkezés november 28-án kezdődött, és a tervek szerint március végéig tart. Addig lezárják a csúcs környékét – tette hozzá Kulcsár Péter. Abban bíznak, hogy a kora tavaszi időszakban birtokba vehetik a kilátót az érdeklődők.

Az új, hétszintes, acélszerkezetű kilátó 22 méter magas lesz, 4 méterrel magasabb, mint az alapját képező mérőtorony. Pontos költségei nem ismertek, mert az uniós pályázatban egyéb mecseki fejlesztések is szerepelnek, de az biztos, hogy egész projekt 163 millió forintba kerül, és az Európai Unió állja.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás