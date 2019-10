Nagy változást hozott a Bert a Google keresőbe

A korábbinál még okosabb algoritmus neve Bert (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), vele tovább finomították a keresési találatokat, ugyanis Bert a folyamathoz a szöveg kontextusát is figyelembe veszi. Az eredmény egyrészt a pontosabb találatokban, másrészt abban nyilvánul meg, hogy a felhasználó specifikusabb dolgokra, és egész mondatokkal is kereshet - írta a hvg.hu.

A Google az elmúlt 5 év legnagyobb frissítéseként jellemzi a Bertet, és nem véletlenül: segítségével a keresések gyorsabban és pontosabban végezhetők, hiszen az algoritmus "nem csak néz, hanem lát is", úgy kutat a minket érdeklő információ után. Ráadásul folyamatosan tanul és így javítja saját eredményeit.

A keresőcég az egész világra kiterjeszti majd a Bertet, de első körben csak az Egyesült Államok területén indított kereséseknél fog beavatkozni.

Nyitókép: Pixabay