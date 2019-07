Sokan a mai napig nem kapták vissza a Facebook-fiókjukat

Nem ért véget a két hete tartó tiltáshullám a Facebookon, még most is sokan jelzik, a fellebbezés ellenére az oldal nem hajlandó visszaszolgáltatni a fiókot. Valakiknek pedig nem is reagálnak már, számolt be a hvg.hu.

Bár az érintett magyar fiókokat visszaállították, sokan továbbra sem tudnak bejutni profiljukba, a Facebook ugyanis továbbra is zárolás alatt tartja azokat. A hírportál arról számolt be, hogy akad olyan felhasználó, akin a Facebooknak továbbított többszöri fellebbezés sem segített.

A Facebook hivatalos magyarázata a tiltáshullámra, hogy az érintett fiókok a közösségi irányelveknek nem megfelelő tartalmat osztottak meg. Azt továbbra sem tudni, hogy milyen tartalomról van szó pontosan.

A takarításnak a magyar celebek is megitták a levét.

