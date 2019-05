Kettészakítja az országot két front - itt a friss előrejelzés

A következő napokban egy hullámzó front és egy mediterrán ciklon együttesen alakítja hazánk időjárását. Emiatt szeles, csapadékos idő várható legalább a hét közepéig, az ország nyugati és keleti széle között pedig 10-15 fokos hőmérséklet-különbség valószínű a nappali órákban.

A helyzet a hét végéig sem sokat változik, tartósan csapadékos és erősen szeles időben lesz részünk.

Viharos szél a nyugati országrészben a Dunántúlon, valamint észak-keleten, a Zemplén környékén várható. A legerősebb széllökések elérhetik a 70-90 km/h sebességet is. Emiatt már vasárnap estére is riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, és figyelmeztetés van életben hétfőre és keddre is.

