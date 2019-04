Eltűntek Magyarország kedvenc gólyái - nyomoznak a madárbarátok

A gólyabarátoknak saját csoportjuk van a közösségi médiában, itt olvashatunk a fejleményekről. Az oldal most arról tudósít, hogy egy magyar házaspár Izraelben próbált információkat szerezni Báróról, a jeladóval felszerelt gólyáról ugyanis onnan érkeztek az utolsó hírek.

Megküldték a házaspárnak az utolsó koordinátákat, amelyek Báró jeladójáról érkeztek, és a térképeket, amelyen a napi mozgása is megfigyelhető volt.

Báró mozgásáról ennyit lehetett tudni: tavaly nem sokkal a sikeres vonulás után elvesztették a kapcsolatot jeladójával. Szeptember 9-ig a megszokott telelési adatok érkeztek, azaz a szeméttelepről, víztározótól és a ligetből jöttek Báró jelei. Szeptember 10-től viszont már csak a ligetből kaptak pozíciókat, amelyek nagyjából egy helyre mutattak.

A korábbi évek megfigyeléseiből szerzett információk, és az utolsó jelek alapján az Izraelben tartózkodó házaspár elutazott a megadott helyre és megkereste a koordinátákkal meghatározott területet.

A természetfotózással is foglalkozó önkéntes kutató méterre pontosan be tudta azonosítani Báró utolsó mért helyzetét, de nem sikerült sem a tetemre, sem a jeladóra rátalálni.

Valószínűleg több körülmény is összejátszott abban, hogy ez nem sikerült. Az utolsó jelek egy avokádóültetvényre estek, ami mellett található egy tujaszerű fákból álló fasor. Az ültetvényen aktív gazdálkodás folyik, ami azt jelenti, hogy október-március között szüretelték a fákat. Ha ebben az időszakban ott volt a tetem, akkor azt valószínűleg a munkások is eltávolíthatták, átdobhatták az ültetvényt övező kerítésen, ami egy igen sűrűn benőtt bokros, gazos, gyalogosan nem járható terület. Másik hátráltató körülmény, hogy az eltelt hét hónapban a dögevők távolabbi területre is elhordhatták a tetemet.

A fentiek alapján egyre biztosabban állíthatjuk, hogy egy dögevő/ragadozó munkálkodhatott Báró eltűnésében - olvasható a közösségi oldalon.

Nyitókép: A Báró nevű fehér gólya (Ciconia ciconia) a Nógrád megyei Csitár határában 2017. március 4-én. A madár a legkorábban hazaérkezett jeladós fehér gólya. MTI Fotó: Komka Péter