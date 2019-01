Fontos változást vezetett be Magyarországon a Coca-Cola

A jogszabályi előírásoknál is szigorúbb önkéntes kereskedelmi korlátozást vezetett be a Coca-Cola HBC Magyarország. Az üdítőitalgyártók európai érdekképviseleti szervezetének vállalása értelmében a szövetség tagvállalatai 2019-től kizárólag kalóriamentes vagy alacsony kalóriatartalmú (legfeljebb 20 kalória/100 milliliter energiatartalmú) italokat árusítanak a középiskolákban. A szervezet tagjaként januártól a Coca-Cola HBC Magyarország is csak ilyen termékeket szállít a hazai középiskolákban működő büfékbe.

Az új európai vállalás több mint negyvenmillió fiatalt érint Európában a kontinens mintegy ötvenezer középiskolájában. 2006 óta kizárólag ásványvizet, illetve magas gyümölcstartalmú gyümölcslevet árusít a Coca-Cola az általános iskoláknak, a 6 és 8 osztályos középiskoláknak, továbbá a 12 év alatti gyermekek körében nem folytat reklámtevékenységet.

Nyitókép: Pexels