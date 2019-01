Kellemetlen meglepetések a Windows 10-et használóknak

Az idei első javítócsomag kedden a Windows 10 1803-ra, azaz a rendszer tavaly áprilisi "nagy" frissítését használó felhasználóknak kiadott, KB4480966 patch egy súlyos DHCP sebezhetőséget hivatott megszüntetni - írta a hwsw.hu.

Ez ugyanakkor korántsem volt zökkenőmentes, egy sor felhasználó panaszkodott különböző fórumokon számos, a frissítést követően felmerült problémára. Egyeseknél a feladatkezelőből tűntek el bizonyos meghajtók, mások pedig böngészőikből nem tudtak bejelentkezni routerük adminisztrátori oldalára (noha a funkció Internet Explorerből továbbra is működött). A frissítés emellett volt, akinél a Windows Hello bejelentkezést vágta el - de olyan is előfordult, hogy a patch egyszerűen kékhalálba torkollott.

Nem meglepő módon a legtöbb érintett törölni készül a frissítést, amíg a Microsoft meg nem oldja a felmerült problémákat.

A frissítési kör a 1803-on kívül más rendszerverziókat is érintett egyéb bugok miatt, ezeknél ugyanakkor egyelőre nem számoltak be széles körű problémákról a felhasználók.

Jóval nagyobb lesz az elkülönített tárhely Tartogat egy kellemetlen meglepetést a Microsoft legújabb Windows Insider Preview frissítése: a 18312-es build, amelyet a leggyorsabb frissítési körben lévő felhasználóknak a cég már elkezdett kiadni, a rendszer számára mintegy 7 gigabájt plusz tárhelyet különít el - számolt be ról a hwsw.hu . Ezzel lényegében a telepített rendszer mérete növekszik majd átlagosan 7 gigabájttal, amivel a korlátozott tárterülettel rendelkező felhasználóknak érdemes jó előre számolni. A tervek szerint ahogy lenni szokott, a funkció a stabil Windows kiadásokba is eljut. Az elkülönített tárterületet (reserved storage) a rendszer egyebek mellett frissítéseknek, ideiglenes fájloknak, illetve rendszer-cache-nek szánja a Microsoft, hogy a kritikus rendszerfunkciók számára mindig maradjon elég hely a háttértáron.

Nyitókép: Pixabay