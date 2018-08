Tűzoltókat sértegetett a mocskosszájú papagáj

London Edmonton nevű kerületében szökött meg egy nagy arapapagáj a nyitott ablakon át, s felült a szomszéd ház tetejére. Három napig nem sikerült lecsalogatni. Aggódó tulajdonosai a Királyi Állatvédő Ligához fordultak, s végül a tűzoltók jöttek ki a létráskocsival.

"I love you, I love you" - ezzel kell közelíteni Jessie-hez és akkor nem repül el, tanácsolták a tűzoltóknak. Ám amikor e szerelmi vallomással közelítette meg Jessie-t a létra tetjén álló tűzoltó, a papagáj a legtrágárabb angol, úgynevezett f-betűs káromkodással utasította el, amit finoman talán úgy fordithatnánk magyarra, hogy "Elmehetsz a francba".

Ennnek ellenére sikerült lehozni a háztetőről, és később köszönetet is mondott.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY