Több kilónyi kapszulát szórtak szét egy Budapesti lakótelepen

A keddi határozott gyengülés után szerdán próbált visszaerősödni a forint az euróval szemben, amit segített volna a kedvező külpiaci hangulat és a dollár gyengülése is, de a gyakorlatban ez mégsem történt meg, és a kora esti órákra új háromhavi mélypontra ütötték 387 feletti árfolyam mellett. A dollár árfolyama 355 fölé lendült. A forint esésében a tegnap is ismert okok (élénkülő jegybanki kamatcsökkentési várakozások, kormányzati tervek a vállalati és lakossági hitelállomány és új hitelek referenciakamatának változtatására, kitört a háromszögből az árfolyam) mellett az is szerepet játszhat, hogy a mai szlovák-ukrán megállapodás alapján egyedül maradhat Magyarország az EU-tagok között abban, hogy továbbra is ellenzi az ukrajnai támogatási programot a közös uniós költségvetésből, ami befektetői szempontból is nyugtalanító lehet.