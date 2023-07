Egyelőre nincs gyanúsítottja a Baltimore-i lövöldözésnek

A város rendőrkapitányságának megbízott vezetője sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a tetthely kiterjedt, ezért hosszabb időbe telik, amíg minden nyomot rögzíteni tudnak. Richard Worley közölte, hogy 9 sebesültet mentők vittek kórházba, míg 20 ember maga jelentkezett, hogy ellássák sebeit. Többségüket már kiengedték a kórházból, de 9 sebesült állapota súlyos, háromé pedig válságos.

Az egyik halálos áldozat, egy 18 éves nő a helyszínen életét vesztette, míg egy 20 éves férfi halálát a kórházban állapították meg.

Szemtanúk, a Baltimore déli részén fekvő Brooklyn Homes lakónegyedben tartott éves utcai ünnepség résztvevői, arról számoltak be, hogy először a tűzijátékoknak tulajdonították a lövések zaját, majd kiderült, hogy valaki vagy valakik tüzet nyitottak a tömegben.

At least two people were killed and 28 others injured, including four children, in a mass shooting in Baltimore, Maryland https://t.co/KuFm9oT4Mb pic.twitter.com/2OLdn6YJFR