Pofon után térdeltetés - megtalálták a kegyetlen 15 éves miskolci diáklányt

Egy 15 éves lány volt a plázabeli bántalmazó - írta meg a boon.hu. Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk egy lányt több társa körbevett egy miskolci pláza parkolójában. Az egyik lány megütötte majd letérdepeltette. Közben a videót készítő fiú a "pofozd meg, fejeld meg” szavakkal biztatta őket. Hasonló jelenet játszódott le a bevásárlóközpont másik szintjén is.

A felvételek eljutottak a rendőrségre is. Elemezték, majd honlapjukon közölték: kényszerítés történt. A megütött áldozatnak ugyanis bocsánatot is kellett kérnie. Azt is közölték, hogy a 15 éves lány egy 11 és egy 14 éves lányt alázott meg.

A rendőrség azt írja, hogy a "bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható diáklánnyal szemben

kényszerítés bűntett és garázdaság vétség elkövetése miatt

indítottak eljárást".

A Miskolci Rendőrkapitányság az eset kapcsán felhívja az érintettek figyelmét, hogy a megaláztatással is együtt járó bűncselekmények sértettjei súlyos traumát élnek át. A félelem szülte közöny pedig megbénítja az eset szemtanúit, akik szintén sérülnek lelkileg egy-egy ilyen esemény után. Ezért fontos, hogy a diákok, gyerekek tudják, hogy van megoldás, számíthatnak a családra, pedagógusokra, iskolaőrökre, rendőrökre, felnőttekre.

