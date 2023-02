Undorító tolvajriasztót találtak ki – videó

A NASA egy korábbi mérnöke, egy bizonyos Mark Rober "hátizsák-ottfelejtős" trükkel csapdázta be a tolvajokat (korábban több ilyen tolvajléprecsalós videót is készített, ezzel vált közismertté): az elrejtett kameráknak köszönhetően látni, milyen hihetetlenül gyorsan végeznek: egy hegyes eszköz segítségével betörik a hátsó szélvédőt, és már viszik is, amit érnek.

Az ellenük kitalált tartály külsőre értékes tárgyat rejtőnek tűnik. De csak egy mechanikus szerkezet van benne, ami a megfelelő pillanatban kiold, és rendkívül büdös szagot fúj ki magából ott, ahol kibontják.

Emellett egy rejtett kamera örökíti meg a pillanatot, egy elrejtett mobiltelefon pedig leadja a jelet a csomag tulajdonosának, amikor azt ellopták. Így adat marad arról, mikor és hová vitték a csomagot - számol be a hvg.hu.

Nyitókép: Michael Probst