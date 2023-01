Videón a magyar rendőrség legkeményebb 2022-es rajtaütései

Több mint nyolcszáz körözött személyt fogott el a BRFK a tavalyi évben. Sulyok Viktor János, a BRFK bűnügyi főosztályvezetője a rendőrség sajtótájékoztatóján azt mondta, az év során munkatársai 807 embert fogtak el elfogatóparancs alapján. Ezzel összesen 1061 körözési eljárást zártak le.

A csúcstartó egy 16-szoros körözött, két-két ember ellen kilenc, illetve nyolc körözés volt érvényben, valamint elfogtak három hétszeres, két-két hat-, illetve ötszörös körözöttet, míg négyszeres körözöttből 17-et kerítettek kézre a fővárosi célkörözési nyomozók. A felderítéseket a célkörözési osztály hajtotta végre, az elfogások egy részénél a BRFK bűnügyi bevetési osztály munkatársainak segítségét kérték.

Az elfogott személyek többsége férfi volt (675), míg a nők közül 132-en kerültek a listára. Az elfogatóparancsok alapját képező bűncselekmények között többek között szerepelt emberkereskedelem, kábítószer-kereskedelem, rablás, fogolyszökés, állatkínzás, kiskorú veszélyeztetése, testi sértés, hivatalos személy elleni erőszak, lopás, csalás. Az elkövetőkre váró szabadságvesztések közül a legsúlyosabb egy ember esetében kilenc év embercsempészés miatt, két ember esetében hét-hét év fegyház volt kábítószer-kereskedelem miatt, illetve hat év nyolc hónap embercsempészés miatt.

Be nem fizetett pénzbírságok miatt is számos ember ellen adtak ki körözést. 2022-ben 133 ember összesen 28 055 640 forintot fizetett be inkább, mint hogy börtönbe vonuljon, míg 95-en összesen 15 885 nap elzárásra váltottak át 20 683 730 pénzbírságot.

Az elfogásokról készített videót itt lehet megnézni.

Nyitókép: Pixabay