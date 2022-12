Van, amikor a büntetőfékezők kapnak bátorítást - videó

Hétfőn este egy agresszív fordos előzgetésbe kezdett a dupla záróvonalon Budapest XXI. kerületében. Már ez is elegendő lett volna a súlyos büntetésre, de amilyen szerencsétlen is volt, nekikoccant egy kamerázó autónak is, így kiváló felvétel van a tetteiről, most már a rendőrség birtokában is - derül ki a Budapesti Autósok beszámolójából.

Ezt követően még jött néhány büntetőfékezés a részéről, aztán elhajtott a helyszínről.

Tíz kilométerrel később érték utol, a koccanást megpróbálta letagadni.

Ezek után megúszta 10 ezer forinttal és 6 büntetőponttal.

Mutatjuk:

Nyitókép: Budapesti Autósok