Egy-két öklös után a sörösüvegért nyúlt – két ismerősét is csúnyán megruházta

A büntetett előéletű vádlott 2021. május 15-én este egy lakiteleki bár nyitott teraszán szórakozott. Ugyanitt italozott a vádlott egyik régebbi ismerőse is. Beszélgettek, majd a vádlott a sértett egyik kérdésén feldühödött és ököllel kétszer arcon ütötte az ismerősét. Ezután a vádlott még egyszer megütötte a sértettet, mire az ismerős védekezésként az arca elé kapta mindkét kezét és kérte a vádlottat, hogy fejezze be a bántalmazást. A védekezést látva a vádlott ismét dühbe gurult, felkapott egy közeli asztalról egy sörösüveget, amivel a sértett arca felé ütött. Az ütés azonban a sértett védekezésként felemelt kezeit találta el és az üveg össze is törött. A bántalmazás miatt az ismerős 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Egy hónappal később, egy hajnali időpontban a vádlott Tiszakécskén sétált, ahol meglátta egy másik ismerősét, aki egy padon ült. Odament hozzá, leült mellé, majd kötekedni kezdett vele. Átkarolta és kérdéseket tett fel neki, de ezekre a sértett nem válaszolt. Emiatt a vádlott dühében ököllel a sértett arcába ütött. Az ismerős csuklóját is megszorította, valamint trágár szavakkal szidta és öléssel fenyegette. Végül még egyszer az arcába ütött. A vádlott akkor hagyta abba a bántalmazást, amikor meghallotta, hogy szóltak a rendőrségnek. A verés miatt ez az ismerős is könnyebb sérüléseket szenvedett.

A többszörös és különös visszaeső vádlottat az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettén kívül garázdaság vétségével és két rendbeli könnyű testi sértés vétségével vádolja. Az ügyész végrehajtandó fegyház, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta vele szemben azzal, hogy a fegyházból ne legyen feltételes szabadságra bocsátható. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – tájékoztatott közleményében a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

Nyitókép: Pixabay.com