Ez a videó lehet a döntő VV Fanni ügyében - videó

A bíróságon levetítették - a Bors pedig nyilvánosságra hozta - azokat a kamerafelvételeket, amelyeken az látszik, hogy a gyilkossággal vádolt B. László autójához cipeli a magatehetetlen Novozánszki Fannit, majd nem sokkal később a holmiját is hozza.

A megölt valóságshow-játékos három éve tűnt el.

A vádirat szerint a 35. éves B. Lászlónak sem állandó lakhelye, sem fix jövedelme nem volt, ezért pénzt akart szerezni a nőtől, akivel 2017. november 20-ra találkozót beszélt meg a nő lakásán.

Ezt követően addig verte Novozánszki Fannit, amíg az el nem terült.

B. László ezután mindent úgy alakított, mintha elutazott volna a nő, akinek testével a Rákos-patakhoz hajtott, itt kötözte össze a lány testét és tette a csomagtartóba - a nő ekkor már halott volt.

Később a Dunába rejtette a holttestet úgy, hogy közben még egy autómegosztó alkalmazáson keresztül még egy utast is felvett.

A nő holtteste azóta sem került elő. B. László azonban visszatért a lány lakásába.

A Fővárosi Főügyészség legkorábban 30 év múlva engedné szabadon B. Lászlót, aki viszont most is azzal védekezik, hogy a megbeszélt találkozóra érkezve Novozánszki Fanni már részeg és öntudatlan volt, és hozzá B. László segítséget is hívott, de ezt nem támasztja alá semmi.

Nyitókép: Pexels.com