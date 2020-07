Igy fogták el a budapesti nőverőket - korhatáros rendőrségi videó

Az elkövetők virágkézbesítőnek álcázva jutottak be és 600 ezer forintot raboltak egy fiatal nő óbudai lakásából; kiderült volt egy megbízójuk is.

A rendőrség ügyeletére július 13-án éjjel egy házaspár tett bejelentést, hogy egy óbudai társasház második emeleti lakásából segélykiáltásokat hallanak, egy nő kér segítséget, mert bezárták a lakásába. A rendőrök a segélyhívásra a katasztrófavédelem munkatársaival együtt érkeztek, majd a katasztrófavédelem egységei emelőkocsi segítségével a teraszon keresztül jutottak be a lakásba - írja a police.hu.

A nő a rendőröknek elmondta, hogy az este folyamán egy ismeretlen nő csengetett be hozzá, hogy egy virágküldeményt hozott, majd amikor ajtót nyitott neki, a vele együtt lévő férfi belépett a lakásba és megütötte. A nő az ütéstől a földre esett, ahol támadói többször megrúgták, majd megkötözték. Ezt követően – hogy ne tudjon segítséget kérni – a szájába egy ruhadarabot tömtek és a fejét is letakarták. Utána már csak hallotta, hogy a nő és a férfi a lakásban kutatnak. Távozásuk előtt egy fém rúddal még többször megütötték, majd rázárták a lakást és a kulcsait is elvitték.

A nyomozók a helyszínen megállapították, hogy a támadók a lakásából közel 600 ezer forint értékben vittek el műszaki cikkeket, ékszereket. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Rablási Osztály nyomozói

forró nyomon megkezdték az elkövetők felkutatását és a kamerafelvételek elemzését követően megtalálták azt az autót, amivel a nő és a férfi a sértett lakásához érkezett.

A nyomozók azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható budapesti 27 éves S. Mátét és társát, a szintén budapesti 24 éves B. Vivient, majd a párt július 16-án közös újpesti otthonukban elfogták.

A BRFK Nyomozó Főosztály Rablási Osztály S. Mátét és B. Vivient rablás bűntett, személyi szabadság megsértése bűntett, valamint súlyos testi sértés bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, és őrizetbe vételük mellett előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására, melyet a bíróság elrendelt.

A nyomozás során gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy S. Mátét és B. Vivient a sértett egyik volt barátja, V. Bálint kérte meg a cselekmények elkövetésére. A beszerzett információk alapján a rendőrök a 38 éves V. Bálintot július 18-án lakásán elfogták, majd előállították. A férfit felbujtóként rablás bűntett, személyi szabadság megsértése bűntett, valamint súlyos test sértés bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, és őrizetbe vétele mellett előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására.