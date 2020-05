Bő fél év alatt 73-szor kapta le a traffipax

Egy Opel személyautó sofőrje 2019 szeptembere és 2020. május 13. között 73 alkalommal lépte át a megengedett legnagyobb sebességet Bács-Kiskun megyében - adta hírül a police.hu, mivel Bács-Kiskun megyében a rendőrök kiemelt feladatuknak tartják a jogsértő módon közlekedők kiszűrését, a balesetek megelőzését. A gyorshajtások felét Kecskeméten, a Budai úton található fix telepítésű Véda kamerarendszernél követte el.

A gyorshajtó eddig 2,5 millió forint büntetést kapott.

A megyében több olyan belterületi gyorshajtást is rögzítettek a járőrök, amelyeknél többnyire a megengedett 50 kilométer per óra helyett az autópályákra jellemző sebességgel száguldoztak az autók.

A járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás baleseti kockázatával

- vonta le a szomorú következtetést a megyei közlekedésrendészet, noha igyekeztek eddig is minél többször felhívni a figyelmet arra, hogy mind a gyorshajtás, mind az ittas vezetés - külön-külön is - veszélyezteti a közlekedés többi résztvevőjét. Sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura többé a járművének. A gyorshajtó járművezető felelőtlen magatartásával ráadásul nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.

Nyitókép: police.hu