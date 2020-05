Újabb döntés a csengelei autópályás gyilkos ügyében

A Szegedi Ítélőtábla egyetértett ugyanis a főügyészség indítványával és szökés, elrejtőzés miatt fenntartotta az életfogytiglanra ítélt férfi letartóztatását. Az elsőfokú bíróság döntése értelmében a férfi 30 év múlva bocsátható leghamarabb szabadlábra feltételesen.

A német állampolgársággal rendelkező férfi korábban megismerkedett egy bolgár férfival. Segített neki Ausztriába költözni, munkát keresett részére és kölcsönt is adott neki. Mivel a kölcsönt nem kapta vissza, a viszony kettejük között megromlott, és a vádlott, mikor megtudta, hogy a sértett hazaindul Bulgáriába, elhatározta, hogy követi és egy alkalmas pillanatban megöli őt.

Magához vette az engedély nélkül tartott lőfegyverét, majd ismerve a sértett utazási szokásait lakóhelyéről Hegyeshalomra, a magyar-osztrák határra hajtott. A vádlott szándéka az volt, hogy a sértettet a határon bevárja, majd őt követi mindaddig, amíg tervét végre nem tudja hajtani.

A sértett este 11 körül érkezett meg a határra, majd miután autópálya-matricát váltott, átlépett Magyarország területére, és az autópályán haladt Röszke irányába. A sértettel utazott a munkatársa, egy osztrák állampolgárságú férfi is. A sértett, mivel fáradtsága miatt pihenni akart, már másnap 3 órakor megállt az M5 autópálya csengelei pihenőjénél, ahol miután leparkolt, utastársával együtt elaludt.

A férfi is megállt a pihenőnél, autóját úgy állítva le egy kamion mögött, hogy azt a sértett ne észlelhesse.Miután meggyőződött, hogy a sértett elaludt, magához vette a pisztolyát, fejére sapkát, kezére kesztyűt húzott, és az áldozata autójához sétált. Ezt követően bekopogott az autó vezető felőli oldalán, mire az ott alvó ismerőse felriadt, és felismerte a támadót. A sértett a slusszkulcshoz nyúlt, és megpróbált az autót elindítva a helyszínről elmenekülni.

A német állampolgárságú férfi amikor ezt észlelte, azonnal lőni kezdett. Öt lövés a bolgár férfit, míg két lövés az osztrák férfit találta el. A bolgár férfit érő lövések egyike a szívbe hatolt, de még annyi ereje a sértettnek maradt, hogy az autót elindítsa, és azzal a pihenőből kihajtson. Mintegy 100-150 méter megtételét követően, már az autópálya leálló sávjában megállt, és a helyszínen az életét vesztette. Utastársa életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A német férfi a helyszínről elhajtott, de másnap este a nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében, az európai ügyészi szerv, a Eurojust által koordinált német-osztrák-magyar ügyészi szervek összehangolt munkájának eredményeképpen sikerült elfogni, majd a magyar hatóságok elé állítani.

A török származású férfi elismerte, hogy szándékosan végzett a bolgár férfival, azt azonban tagadta, hogy a mellette ülő férfival is végezni akart volna. Azt állította, hogy a kesztyűje beszorult a pisztoly ravaszába, és azért sült el a fegyvere többször is. Ezt a verziót azonban cáfolták a férfi korábbi vallomásai és a szakértői vizsgálatok is. A táblabíróság a nem jogerősen kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztésre figyelemmel fenntartotta a férfi letartóztatását.