Gyertagyújtásba halt bele az asszony

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vádat emelt, és felfüggesztett fogházbüntetést kért egy ötvennyolc éves férfi ellen gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt - adta hírül az ügyészség.

Az idős házaspár egy borsodi kis faluban élt, a házuk tornácról nyíló első felében a férj, a betegségei miatt nehezen, járókerettel mozgó feleség a hátsó szobájában a feleség lakott. Mivel az anyagi nehézségeik miatt felhalmozódott villanyszámla-tartozás miatt nem volt áram a lakásban, így a vádlott esténként rendszeresen gyertyát gyújtott felesége szobájában.

A tragédiát is ez okozta 2018 szeptemberében, mikor a férfi este két gyertyát gyújtott az asszony szobájában az ablakpárkányra ragasztva, majd lefeküdt aludni. Az ügyészség szerint az este folyamán a gyertya alatti éghető anyagok, majd pedig az égve lecsöpögő anyagtól az asszony ágya is meggyulladt. A füstre felébredt az asszony is, de már nem tudott kimenekülni a szobából. A férj később felébredt a füstre, és próbálta a füsttel teli szobából az asszonyt kimenteni, majd a tüzet eloltani. Értesítette a mentőket és a tűzoltókat is.

Az asszony életét azonban már nem tudta megmenteni, mivel a levegőtlen szobában a füstképződés miatt szén-monoxid mérgezést kapott és belehalt.

