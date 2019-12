Aki itt parkol, számíthat rá, hogy kiszúrják a kerekét

Lassan ellepik a Facebookot a kiszúrt kerekekről szóló képek, Kamaraerdő utcáin ugyanis valaki vagy valakik vandál céllal járnak-kelnek - derül ki a Budaörsi Infó riportjából. A károsultak közül többen feljelentést tettek már a budaörsi rendőrségen, amely - mivel folyamatban lévő ügyről van szó - nem ad ki információt.

A helyiek közt vannak, akik úgy gondolják, valakik rosszallják az utcán parkolást azon portáknál, ahol be is állhatnának a kocsikkal a kerbe, persze mások szerint egy "sima őrült" csinál ilyeneket.

Ami a fejtörést okozza, hogy hetek óta nincs vége a problémának, ezért a lakók egymást is buzdítják, hogy tegyenek bejelentést.

Itt azonban nem állnak meg, már gumikiszúrós Google-térképet is létrehoztak, amin bejelölték a kiszúrások helyszíneit, időpontjait: eddig csaknem 30 esetben történt rongálás, Kisfalvi Péter budaörsi önkormányzati képviselő révén már a Polgárőrséggel is kapcsolatba léptek. Kisfalvi Péter a lapnak elmondta, jelenleg is vannak Kamaraerdőn térfigyelő kamerák, ám elavultak, felvételeik nem segítik a nyomozást, és különben is a járőrözés lehet a kulcs.

