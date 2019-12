Kaukázusi juhász fegyverezte le a rendőrre uszított stafford terriert

Az ügyészség vádirata szerint az elsőrendű vádlott, B.Z. és a harmadrendű vádlott, B.Z-né lánya 2017. júlus 1-jén délelőtt feldúlt állapotban hívta fel a mentőszolgálatot. Az asszony az édesanyjához kért segítséget, mondván, megvágta magát és ömlik belőle a vér. Azt is mondta, hogy siessenek, mert az apja agresszív,

„itten mindenkit meg akar ölni ez az ember”.

Az irányító mentőt küldött a hajdúböszörményi házhoz és értesítette a rendőrséget is.

A mentőautó 5 perc múlva kiért, az ápoló azonnal hozzákezdett a harmadrendű vádlott ellátásához. Ekkor jött ki az udvarra a volt férj, majd az élettársak között heves szóváltás alakult ki. Az elsőrendű vádlott azt állította, hogy az asszony öngyilkos akart lenni, a nő szerint ugyanakkor a férfi vett ki a kezéből egy poharat, amivel aztán ő vágta meg az alkarját. A mentőápoló ekkor közölte az asszonnyal, hogy sérülése miatt kórházba kell szállítaniuk.

B.Z-né vitába szállt a mentőssel, nem akart kórházba menni.

Erre a jelenetre futottak be a rendőrjárőrök, akik bementek az udvarra, hogy segítsenek a mentősöknek. Miután a mentősök ismertették a helyzetet, a rendőrszázados próbálta jobb belátásra bírni az asszonyt. Ekkor lépett ki az udvarra újra az elsőrendű vádlott, aki karjaival hadonászott, indulatosan kiabálva, feldúltan közeledett a rendőrökhöz – írja a vád. Sérelmezte, hogy senki nem engedte be őket és hogy az asszonyt nem viszik sehová.

A rendőr többször is szólt, hogy hagyjon fel ezzel a viselkedéssel, ne akadályozza a rendőri intézkedést, B.Z. azonban továbbra is fenyegetőzött. Ekkor a járőr közölte vele, hogyha folytatja, előállítják a kapitányságra, de ez sem használt. A rendőrök meg akarták bilincselni, de a férfi ordítva kért segítséget az udvaron lévő rokonoktól, akik kiabálva keltek a családfő védelmére. A vád szerint a sérült harmadrendű vádlott még oda is ment és próbálta az egyik rendőr kezét lerántani élettársa kezéről.

Miután B.Z. belátta, hogy a rendőrök kitartanak a bilincs és az előállítás mellett, a felfokozott hangulatban

arra utasította családtagjait, hogy engedjék el a ház kerítéséhez láncolt stafford terrier keveréket.

Fia, a másodrendű vádlott ekkor kapcsolódott be az eseményekbe. B.Z.T. előbb csak fenyegette a kutyával a rendőröket, majd eloldotta az ebet és a láncánál tartva 2-3 méterre állt meg előttük – írja a vád.

Bár apja közben hagyta magát megbilincselni, többször is arra szólította fel a fiát, hogy uszítsa a kutyát a rendőrökre. B.Z.T. a kutyát két hátsó lábára állította, hergelte, így az eb egyre idegesebb lett. A másodrendű vádlott kis idő múlva a rendőrök felé lökte a kutyát, a felajzott állat ugrott egyet feléjük, de a támadást váratlan esemény hiúsította meg.

Egy addig a közelben fekvő kaukázusi jellegű kutya felugrott, a levegőben elkapta a stafford terriert, majd harcolni kezdett vele.

A kutyákat végül a másodrendű vádlott szedte szét, a karján meg is sérült, a mentősöknek a végén őt is el kellett látniuk.

Azzal, hogy a felajzott kutyát a vádlott a rendőrökre uszította, fennállt a reális esély arra, hogy a rendőrök 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedjenek – jegyzi meg a vád.

