Két amerikai államban is lemeszelték a "guruló csészealjat"

Nem olyan réges-régen a messzi-messzi Oklahoma és Missouri államban a Naprendszer harmadik bolygójának egyenruhás lakói intézkedtek egy négykerekű űrcsónakkal szemben, mert nem látszott jól a rendszáma, illetve ebben a galaxisban lejárt a műszaki vizsgája - írja cikképen a police.hu. Szerencsére még türelmi időn belül volt, de mivel átsiklott az államközi térhatáron, hatósági figyelmeztetésben részesült.

"Arra is felhívtuk a figyelmét, hogy nem közlekedhet fénysebességgel"

- fogalmazott kedélyes posztjában a missouri Crawford megye seriffhivatala, és a hírecskét feldolgozó médiumok is megemlítették, hogy az engedéllyel átalakított személygépjármű tulajdonosa Indianapolisból tartott a közel 2000 kilométerre lévő új-mexikói Roswellbe egy földönkívüli-fesztiválra. Ez fénysebességgel tényleg gyorsabban ment volna, annál is inkább, mert a futurisztikus alkalmatosság nyugdíjas tempóban hasított a földi atmoszférában.

Július elején Roswellben tényleg minden az ufókról szól. Az év többi napján sem lehet elmenni a három ufómúzeum és az űrlényes portékákat kínáló boltok és árusok mellett, de július 2-át immár az ufók világnapjaként tartják számon. 1947-ben ezen a hajnalon zuhant le a környéken egy repülő tárgy, amelyet először meteorológiai ballonnak mondott a hatóság, de az emberek inkább a bulvárlapok ufóbalesetről regélő szalagcímeinek hittek. 1995-ben a Pentagon nyilvánosságra hozta a korabeli jelentés részleteit, miszerint egy, a szovjet atomrobbantások megfigyelésére fejlesztett, radarreflektoros repülő eszköz maradványairól volt szó.

Azt is elismerték, hogy az állítólagos ufonauták, amelyeket zsákokban szállítottak el, a valóságban szenzorokkal felszerelt próbababák voltak, mert arra voltak kíváncsiak, hogy az emberi szervezetre miként hatna egy ejtőernyős ugrás több 10 ezer méteres magasságból. Addigra viszont már annyi tudományos-fantasztikus könyv és cikk jelent meg a témáról, hogy "a roswelli incidens" kultikussá, a kisváros pedig az ufóhívők zarándokhelyévé vált.

Az idei fesztiválon földönkívülinek tetsző kisállatkosztümöket is pontoztak, és űrlényüldöző futóversenyt is rendeztek, de az ufóautónál is sok fotó készült. Helyi rendőrök is pózoltak a tulajdonossal, akik nem figyelmeztették őt.

Steve Anderson tíz évvel ezelőtt álmodta meg a guruló csészealjat, miután egy ilyen gyerekjáték a kezébe került. Az autóbolond, veterán katona járműátalakításokkal foglalkozó ismerősét kérte fel a feladatra. Dennis Bellows egy 1991-es GeoMetrót csupaszított és vágott vissza, de még ez a viszonylag keskeny kocsi sem volt alkalmas arra, hogy teljesen kör alakú legyen az alumíniumkarosszéria, ezért kicsit tompított, illetve hosszított rajta, és így használati engedélyt is kaptak rá. Vélhetően az esedékes műszakin is át fog repülni, és akkor Mr. Andersonnak már csak a sávtartásra kell figyelnie, mert a civil szolgálati járművel közlekedő missouri seriffhelyettes szerint ezzel is volt egy kis evilági probléma.