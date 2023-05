Elhunyt egy fiatal focikapus, gyilkos kór végzett vele

„Nyugalomban, békességben, csendben elaludt” - olvasható Bánhegyi Zsolt fotója mellett a rövid, szívszorító mondat a testvér, Bánhegyi Zoltán közösségi oldalán.

A haon.hu már többször írt a 19 éves labdarúgó-kapus szomorú történetéről.

A fiatalembernél, aki profi focista szeretett volna lenni, egy évvel ezelőtt diagnosztizáltak Ewing-szarkómát. A kezelést azonnal elkezdték Budapesten, kemoterápiát kapott. Az első három hónap után pozitív változások álltak be, a daganat és az áttét is zsugorodott, de karácsony előtt ismét rossz híreket kaptak: nőtt a daganat és az áttét is.

A család ezután kért segítséget, mivel szerették volna, ha Zsolt megkapna egy kísérleti fázisban levő készítményt, ami értesüléseik szerint több beteget meggyógyított már.

A fiúért az egész ország összefogott, a kezelésre össze is gyűlt a pénz, ki is tudták fizetni - derült ki egy három nappal ezelőtti bejegyzésből. Mint Zoltán abban a posztjában leírta: azonban Zsolt állapota annyira leromlott, hogy nem adhatták be neki a szert.