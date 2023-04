Már az állatkert sem szent a csalók számára, a Facebook is érintett ebben

Mint írják, posztok és más tartalmak jelentek meg, de nyereményjátékot is hirdetnek a Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldalára hasonlító kamuoldalon; az intézmény már jelezte a visszaélést a közösségi oldal üzemeltetőinek, hétfő délutánig azonban még nem történt érdemben változás - hívja fel a figyelmet az intézmény.

A kamuprofil készítője a név mellett az intézmény logóját is használja, és részben az állatkert valódi Facebook-oldaláról átvett posztokkal és videókkal- amelyek közül a legkorábbi csak egy hete került fel - igyekszik megtéveszteni a felhasználókat.

Az álprofil URL címe csaknem azonos, azonban az "állatkert" szó második "l" betűje helyett nagy "I" betű szerepel.

Az intézmény a hivatalos Facebook-oldalán és a honlapján is közzétett erre vonatkozó figyelmeztetést, de a médián keresztül is figyelmeztetik az embereket arra, hogy ne dőljenek be a szándékos megtévesztésnek.

