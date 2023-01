Már két hete, hogy eltűnt a brit színész, a kocsija már megvan

Január 13. óta semmit nem tudni Julian Sands brit színész hollétéről, utoljára a kaliforniai Baldy-hegynél látták. A kaliforniai rendőrség azóta is keresi, ennek is köszönhető, hogy a színész kocsiját megtalálták, a viharok azonban akadályozzák a kutatást, amelybe immár helikoptert is bevontak.

Új információ - amelyet a BBC tálalt -, hogy megtalálták élve azt a 75 éves túrázót, aki a körülbelül ugyanott és ugyanakkor tűnt el, mint Julian Sands; a Los Angeles-i Jin Chung 48 órát szobrozott a hegyen, miután megsérült a lába.

A színész testvére azt valószínűsíti, hogy Julian Sands már nincs az élők sorában. A család meg is köszönte a hatóságoknak a keresést.

A színész a "Szoba kilátással" és a "Gyilkos mezők" szereplője is volt.

Nyitókép: MTI/AP/Invision/Richard Shotwell