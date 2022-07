Kisfókát talált egy búzaföldön egy gazda - fotó

A Cowell közelében élő farmer csütörtök reggel talált rá a búzaföldjére tévedt bébifókára a házához vezető úton, miután a szomszédja felhívta, hogy ritka vendéget kapott. Ty Kayden kocsijával visszavitte a kis állatot az óceánhoz, és szabadon engedte, mivel a környéken nincs olyan állatmenhely, ahol gondoskodhattak volna róla.

A The Guardian cikke szerint a búzaföldtől mintegy 80 kilométerre van a legközelebbi fókakolónia az Ausztrália déli részén található Eyre-félszigeten.

Kayden elmondta, hogy családja több mint 60 éve gazdálkodik a környéken, de ilyen messze, a félsziget belsejében még sohasem találkoztak fókával.

FAR FROM HOME: Cowell farmer Ty Kayden found a BABY SEAL in his wheat crop this morning. The crop is about 3km’s from the ocean! Hear about it soon on the Country Hour @ABCRural @abcadelaide @abcnews pic.twitter.com/QyWhN2Di2y — Rhett Burnie (@RhettBurnie) July 7, 2022