Szép ajándékot kapott visszavonulása alkalmából egy londoni tűzoltó: a pont arra járó Harrison Ford köszöntötte.

Andrew Shaw, a Londoni Tűzoltóság (LFB) alkalmazottja éppen befejezte utolsó műszakját, amikor a Star Wars színésze megjelent a tűzoltóállomás előtt – számolt be róla a Sky News.

A 79 éves Indiana Jones-sztár kezet fogott a tűzoltóval, aki 31 évig szolgált, és minden jót kívánt neki nyugdíjba vonulása alkalmából.

Ryan Osburne, a tűzoltóság tisztje a váratlan látogatás után elmondta: a tűzoltóság London központjában helyezkedik el, így előfordul, hogy hírességek haladnak el mellette, most azonban tényleg tökéletes volt az időzítés.

Amikor meglátta, hogy Ford kiszáll a kocsijából, megszólította, hogy elmondja neki, Shaw nyugdíjba vonulását ünneplik.

"Nagy örömet okozott, hogy Andrew-tól az utolsó műszakja után Han Solo közreműködésével tudtunk elbúcsúzni" – mesélte Osburne.

Harrison Ford számos nagy sikerű film sztárja volt, ő alakította az Indiana Jones-filmek főszerepét és ő játszotta Han Solót a Star Wars-filmekben, szerepelt a Szárnyas fejvadászban és Az elnök különgépe valamint a Cowboyok és űrlények című filmben is.

August 22, 2021