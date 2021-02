Akiknek nagy szomorúság lesz a karanténidőszak vége

Valamikor 2021-ben, remélhetőleg mihamarabb azok is visszatérnek majd munkahelyeikre és az iskolapadba, akik jelenleg a koronavírus miatt otthonukban dolgoznak és tanulnak. Az embereknek üdítő változatosságot jelent majd, hogy ismét eljárhatnak otthonról, a háziállatok viszont nem fogják érteni, mi is történt, miért nincs már egész nap velük a gazdi.

Az ABC News cikke összegyűjtött néhány tippet arra, hogyan készítsük fel kedvencünket a bekövetkező változásra. Candace Croney, a Purdue Egyetem professzora, az állati viselkedés szakértője húszévnyi tapasztalat, valamint állatorvosok és más, házi kedvencekkel dolgozó szakemberek ismereteit summázta.

Remélve a helyzet mihamarabbi javulását, már most elkezdhetjük háziállatunkat rendszerhez szoktatni. Kezdjünk másik szobában dolgozni, erre az időre pedig játékokkal és jutalomfalatkákkal tereljük el a háziállat figyelmét. Ha elhagyjuk a lakást, ne vigyük magunkkal mindig, sőt, olyankor is menjünk ki otthonunkból, amikor nincs semmi dolgunk. Ha mást nem tehetünk az időjárás vagy a korlátozások miatt, üljünk be kocsinkba, vagy álldogáljunk egy kicsit az udvaron. Ha úgy látjuk, nehezen alkalmazkodnak, kérjük ki állatorvos véleményét.

Felmerülhet a kérdés, hogy miből látható, ha az állatnak nem tetszik az új helyzet. A stressz jelentkezhet étkezési szokásainak megváltozásában, de a viselkedésükben is. Ha elkezdenek tárgyakat tönkretenni, míg korábban erre nem volt példa, illetve hazaérkezésünkkor szokatlan vehemenciával fejezik ki örömüket, az intő jel. Macskák esetében ezen túl az almon kívüli székelés és vizeletürítés, kutyáknál pedig az ürítési szokások változása mellett a gyakori nyüszítés, ugatás, illetve az étel el nem fogyasztása is erre utalhat.

Az állatorvos felhívása mellett használhatunk otthonunkban kisgyermekeknél ismert bébiőrt, hogy akkor is lássuk, pontosan mit csinálnak, amikor nem vagyunk mellettük. Egy barát vagy kutyasétáltató látogatásainak megszervezése, illetve halk zene, nyugodt tévéműsor bekapcsolása is segíthet.

Állati depresszió

A négylábúak is lehetnek depressziósok is: a kutyák esetében a környezet változása, az őt körülvevő emberek eltűnése, az unalom, a félelmek, a fájdalom, a rossz nevelés, a téli lehangoltság és még az alaptermészet is okozhat depressziót.

Ha viselkedésükben, érkezésükben, ürítésükben változás áll be, érdemes ezt a lehetőséget is végiggondolni.

Az esetleges változások kutatása mellett állatorvosi kivizsgálás is szükséges lehet.

A macskáknál is hasonló okai lehetnek a depressziónak, a vokalizáció változása, a jelölés, az ürítési szokások változása, a szokásosnál több alvás, a szőr megváltozása és az étkezés elutasítása is jel lehet esetükben.