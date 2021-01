Hiába óvták, Sas József koronavírussal kórházba került

A Blikk hiába kereste minap – a hosszú ideje betegeskedő – Sas Józsefet a születésnapja kapcsán, mint írják, még az ápolója sem szólt ki az ablakon, ahogy korábban szokása volt, de a felesége autója sem állt a megszokott helyén. Sas közösségi oldalára 69-en küldtek születésnapi jókívánságokat, amire egyetlen reagálás sem érkezett a színművész vagy a családja részéről. A bulvárlap kereste a régi Mikroszkóp színpados kollégáit is, de egyikük sem tud semmit a humoristáról, ahogy eddig, most is szorítanak a gyógyulásáért.

A „kabarékirály” felesége áprilisban a Blikknek bevallotta: még a széltől is óvja a párját, teljesen bezárkóztak, illetve látogatási tilalom van otthon érvényben a koronavírus-veszély miatt. A gyógytornászt és az egyik kezelőorvost le kellett mondani, csak egy ápoló segít, de ő nélkülözhetetlen. A vírusveszély azóta csak nagyobb, így az óvintézkedések maradtak, viszont az aggodalom egyre nő.

A lap ottjártakor kiderült, nem is alaptalanul: mint megtudták,

újra kórházban ápolják a komikust. „Koronavírus miatt van kórházban”

– árulta el az informátoruk. A hírt később felesége is megerősítette: Sas József nagyon beteg és emiatt kórházban van. Részleteket azonban nem árult el.

Thaiföldön lett rosszul

Sas József miután három éve orvosai tanácsára visszavonult a munkától, tavalyelőtt újévkor utazott a feleségével Thaiföldre. 10 nappal a hazaindulásuk előtt kapott kétoldali sztrókot. A művész hónapokat töltött kórházakban és rehabilitációs intézetekben, majd amikor az állapota engedte, hazatérhetett, hogy felesége ápolása mellett kezdje meg a felépülést.

Nyitókép: MTI/Kollányi Péter