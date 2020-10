Egy budai luxusházban kezdett új életet Vajna Tímea

A Blikk megtudta, az özvegy 850 millió forintért vásárolt egy lélegzetelállító ingatlant Buda egyik legelőkelőbb részén. A modern ingatlan egy csendes kis mellékutcában, az erdő szélén bújik meg, a környéken is csak kevesen tudják, ki lakja a csodás házat.

„Hónapokon keresztül keresgélt, mire megtalálta a megfelelőt. Fontos szempont volt neki, hogy a ház hatalmas legyen, ahol akár az egész család elfér, ugyanis vele együtt költözött ide a nagymamája és a szülei is. Ezért nem sajnált 850 milliót kifizetni érte” – árulta el a bulvárlapnak Vajna Tímea egy közeli ismerőse.

Vajna Tímea vagyoni helyzetével kapcsolatban ellentmondásos hírek jelentek meg. A g7.hu júliusi cikke szerint Andy Vajna hagyatékából 11,6 milliárd forintos osztalékot kapott egy cég, amelynek ő is a társtulajdonosa. Mindeközben az özvegy üzleti ügyei nem alakutak túl fényesen, fánkozójától búcsút kellett vennie, amely 75 milliós veszteséggel zárta az elmúlt évet. A Blikk úgy tudja, a gyémántüzletből sem sikerült jól kiszállnia, azon túlmenően, hogy az ékszerbolt lehúzta a rolót, üzlettársa még a tartozását sem fizette ki neki.

Vajna Tímea az év elején még arról nyilatkozott, hogy Amerikában akar élni, és már be is adta a kérelmet az állampolgárság megszerzéséhez. Ott is keresett ingatlant, hogy letelepedhessen.

