Szexbabákkal töltötték meg a lelátót egy futballmeccsen

A 2016-os dél-koreai bajnok vezetői (vagy talán marketingesei…) úgy döntöttek, hogy szexbabákkal töltik meg a lelátó egy részét a Kvangdzsu városába való Gwangju FC elleni mérkőzésre.

Az ötlet nem aratott sikert, az egyesületnek később bocsánatot kellett kérnie a rosszul sikerült terv miatt. A mérkőzés, amelyet egyébként 1-0-ra megnyert az FC Seoul, kevés szó esett, annál több a szexbabákról.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL