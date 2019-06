Újabb drámai részletek a budapesti tűzben elhunyt kislányról

Mint arról beszámoltunk, hétfőn este egy gyerek meghalt, miután kigyulladt egy fabódé a Csörsz utcában, a MOM Sport tetején.

Kiderült, hogy a nyolcéves kislány, Zselyke az édesanyjával és két testvérével a közeli Gesztenyéskertben játszott. Anyjuk alig pár utcával odébb dolgozott. A tragikus eset előtt nem sokkal a gyerekek felhívták és kérték, hadd maradjanak még, amíg ő a munkahelyén van - írta a Blikk. A gyerekek ezután mentek a sportlétesítményhez. A tizenegy éves fiú és húga felment a lezárt tetőre, az ablakon bemásztak a használaton kívüli faházba, ahol tüzet gyújtottak. A lángok elől megpróbáltak kimenekülni, de a kislány nem tudott kijutni.

"Talán tíz percen múlott, hogy nem értem oda időben. A kislányom a szemem előtt haldoklott, harminc percig próbálták újraéleszteni, de hiába. Hullámokban tör rám a gyász, de a másik két gyermekem miatt tartanom kell magam" – mondta a lapnak az édesanya.

A gyerekek apja szerint a tüzet túlélő másik két gyermeket kivizsgálták,

fizikailag jól vannak, lelkileg azonban össze vannak törve.

A pincérek segítettek

Nagyobb is lehetett volna a baj, ha a tűz a sportközpont tetejére is átterjed. Ezt a szomszédban dolgozó két pincér akadályozta meg, akik még a tűzoltók kiérkezése előtt az éttermük poroltó készülékeivel futottak fel a tetőre.

"Nem gondolkoztunk, felkaptuk a poroltókat, átmásztunk a vasrácson, berúgtuk a faház ajtaját és fújtunk.

Be már nem mentünk, mert egyrészt hatalmas volt a füst, másrészt pont addigra értek oda a tűzoltók" – mondta a Borsnak egyikük, György.

Korábban is volt tűzeset

Közben kiderült az is, hogy a családnak még 2016 októberében leégett a háza Budakeszin, a szomszéd ingatlanjával együtt.

Akkoriban a tárolóban keletkezett a tűz, ami átterjedt az otthonukra is. A házban a két fiú volt részese a tűznek. A kisebbik fiú, Dominik – aki most is jelen volt a tűznél – a testvérével együtt visszaszaladt az égő házba kimenteni három kiskutyájukat. A rendőrség az ügyet azzal zárta, hogy vélhetőleg a kisfiúk okozhatták a tüzet - írta a Ripost.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán