Mocsárba vitt a GPS egy ukrán kamiont Pesten

Egy ukrán kamionos és váltótársa feltétel nélkül rábízta magát a GPS-re Budapesten, ez lett a vesztük - írja a Blikk. Az éppen vezető férfi a főútról lekanyarodva a Merse-mocsárban találta magát, majd még 6 kilométeren keresztül ment befelé a sűrűbe a több 10 tonnás monstrummal, míg el nem akadt. Közben pedig eleredt az eső, a nyerges vontató pedig fél métert süllyedt a talajba - mondta el a lapnak Erdős Norbert, a segítségül érkező MMM Trans Kft. tulajdonosa.

A kamionosok két teljes napon át ültek a járműben, mire kimerészkedtek és segítséget kértek a közeli mezőőröktől.

Erdős Norberték először gyalogosan közelítették meg a járhatatlan helyszínt, majd csörlővel akaszkodtak rá egy 25 tonnás járgány segítségével. 3 óra alatt szabadult ki az ukrán kamion, majd

a sofőr mérgében szanaszét törte GPS-ét, ami a kalamajkát számukra előidézte.

A Blikknek megszólaló közlekedési szakember szerint a GPS mellett nem árt a józan észre is hallgatni; nem csak egy járhatatlannak tűnő útnál kell gyanút fogni, de az is előfordulhat, hogy a nem naprakész térkép akár egy behajtani tilos tábla ellenére is próbálja bevinni a sofőrt egy útra.