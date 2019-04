Ahogy arról az Infostart is beszámolt, egy újszülöttet talált egy sétáló férfi pénteken a Gödöllőhöz tartozó Máriabesnyőn egy füves területen. Azóta megtalálták az anyját, ellene eljárást indított a rendőrség. Most a nagymama szólalt meg és a Blikknek elmondta: még mindig nem tért igazán magához azután, hogy 28 éves, velük élő lánya egy egészséges fiúgyermeknek adott életet a házukhoz közeli Besnyői-patak partján.

A lány végig titkolta terhességét, majd a 7 hónapra született kisbabának elvágta a köldökzsinórját és magára hagyta a csalitosban.

A kisfiú szerencséjére épp arra sétált Sándor Gyula, akinek a portája a patakparton áll. A férfi elmondta: mindennap jár egyet a kutyájával, ez pénteken is így történt. Mikor elindultak, még nem látott semmit, ám "fél óra múlva, amikor a másik irányból jöttünk vissza, a kutya előreszaladt. Amikor odaértem, megfagyott a vér az ereimben! Egy újszülött kisbaba nyöszörgött a fűben anyaszült meztelenül! A köldökzsinór is ott lógott mellette. Hirtelen azt se tudtam, mihez kezdjek, rohantam be a lakásba, és hívtam a mentőket és a rendőröket. Aztán visszamentem egy törülközővel, bebugyoláltam a kicsit, és bevittem".

A gyermekét elhagyó nő anyja azt mondta, nagyon megviselték a történtek. "Felneveltem hét gyermekem és egy unokám, ez a kisfiú is elfért volna nálam. Ha lehetőség van rá, kérni fogom, hogy én gondozhassam!"