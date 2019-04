Titkokat árult el új életéről Andy Vajna özvegye

Az elmúlt két hónapjáról beszélt Vajna Tímea a Best magazinnak, és arra panaszkodott, hogy elmaradnak azok a "barátok", akik vele és Andy Vajnával együtt élvezték a fényűző élelet, a luxust, a partikat és a magánrepülős utazásokat - mondta a milliárdos özvegye a lapnak a napi.hu tudósítása szerint.

Vajna Tímeára rengeteg elintéznivaló szakadt, amíg meg nem tartják a hagyatéki tárgyalást. Részleteket még nem árult arról, hogy miként tervezi jövőjét, a lap azonban úgy tudja, hogy Andy Vajna 67 milliárdos vagyonának egy töredéke jut csak az özvegynek. Ez a pénzösszeg egy átlagos magyar családnak élete végéig nyugodt jómódot biztosítana, azonban arra nem elég, hogy Vajna Tímea Amerikában új életet kezdjen.

A Best szerint egyértelmű, hogy az özvegy kint képzeli el az életét, évek óta ott építi karrierjét, kisebb filmszerepekhez is jutott már. Vajna Tímea ráadásul nem találja a helyét abban a - bulvárlap megfogalmazása szerint - "hideg és számító üzleti világban", amelyben Andy otthonosan mozgott.

Vajna Tímea cáfol

Egy Instagram-szotoriban azt írta, hogy nem nyilatkozott a Best magazinnak. "A mai híradásokkal ellentétben nem nyilatkoztam a Best magazinnak és egyik újságnak sem, a cikkben nekem tulajdonított mondatokat nem állítottam. Elkeserítő, hogy ez a magazin is beállt az álhíreket terjesztő újságok/portálok sorába, hogy minél több példányt eladjon."