Ismert embernél tartott razziát a rendőrség

A színész-rendező másfél hete pókerpartit tartott az otthonában, amikor váratlanul rendőrök állítottak be hozzá - mondta el a Blikknek.

"Hatan ültünk a teraszomon, épp kezdtünk volna játszani, amikor zseblámpával és egy aranyos drogkereső kutyával megjelentek nálam a rendőrök. Először azt hittem, egy barátom öltözött be, hogy megvicceljen, ám amikor megmutatták a házkutatási parancsot, egyértelmű lett, miről van szó. A rendőrök nagyon kulturáltak és rendesek voltak. Sokáig ott voltak, mindent átnéztek, a hűtőmet, a kukámat, de még az autómat is, sőt, azt is megkérdezték, van-e más ingatlanom" - nyilatkozta Árpa Attila.

Kiemelte, hogy nem találtak nála semmit, csak egy doboz fájdalomcsillapítót lefoglaltak.

"Nem őrizgetek otthon drogot, nem vagyok díler, nem adok el senkinek.

Bár azt nem tagadom, hogy a múltban kipróbáltam a kábítószert, de az nagyon régen volt, és teljes mértékben az én magánügyem" - tette hozzá.

Árpa Attila azt mondta, hogy a Holtomiglan című filmem forgatókönyvén dolgozik, amely a 90-es évek magyar alvilágáról szól. Ehhez próbálgatták, hogy mivel lehet helyettesíteni a kokaint, illetve többször beszéltek fegyverekről, kivégzési módszerekről, és elképzelhetőnek tartja, hogy valaki ezt meghallotta és félreértette.

A színész-rendező jogi képviselője közölte, hogy nem élnek panasszal a házkutatás ügyében.

A lap megkereste a rendőrséget. Egy múlt heti közleményre hivatkoztak, amelyben az szerepel, egy nap alatt két dílert is elfogtak. Az egyiket egy Tas vezér utcai lakásban, ahol 140 gramm kokaint, több mint 80 gramm amfetamint, 15 gramm egyéb kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, valamint tablettákat és zöld növényi törmeléket találtak. A XII. kerületben elfogtak egy nőt és három férfit is, akiket kábítószer-fogyasztás és birtoklása miatt állítottak elő. Őket kábítószer birtoklás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

