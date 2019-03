Családi dráma lett Pötyi csikó elrablásából

A lap úgy tudja, hogy a nyomozás szerint a csikó egyik elrablója a családtag, és a lóért hétezer forintot valamint kábítószert kért bűntársával. Az egyik gyanúsított apja csak most szerzett tudomást a fiú problémáiról és kétes ügyeiről.

- A csikó az ötéves kislányomé. Nem minket lopott meg valójában, hanem a testvérét – mondta a Borsnak az apa, akinek a nevelt fiáról van szó. - Beengedtem a házamba, ételt adtam neki, most pedig mehetek az óvodába elintézni, hogy ne hozhassa el a gyerekeimet - panaszolta a férfi.

Az elmúlt öt hétben hatszor törtek be a családhoz, amelytől több száz ezer forint értékben loptak el szerszámokat. Egyik alkalommal egy kisbárányt is zsákmányoltak a betörők, az az állat nem került elő. Arra senki sem gondolt, hogy több betöréshez egyik hozzátartozójuknak is köze lehet. Remélik, hogy ez az ügy észhez téríti a fiút, és felhagy a drogokkal.

Nyitókép: Pixabay