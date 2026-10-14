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Mintegy 270 milliárd forint uniós hitelforrást biztosít a kormány kamatmentesen a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Az ukrán elnökkel négyszemközt is tárgyal Brüsszelben a miniszterelnök; korlátozta a Starlink működését Ukrajna számára az amerikai Space-X.

Mintegy 270 milliárd forint uniós hitelforrást biztosít a kormány kamatmentesen a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak a Ganz Ábrahám programban - jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, két lépésben valósítják meg a programot. Az igényléseket az MFB Pont Plusz irodákban lehet benyújtani.

3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a Miniszterelnökség. A gyanú szerint az Orbán-kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül, 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg.

Benyújtotta lemondását Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke. Nagy László azt írta: a kormány által tervezett változások mellett már nem tudná felelősségteljesen ellátni eddigi feladatát.

Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, Láng István. A feladatokat az új főigazgató kinevezéséig Gacsályi József műszaki főigazgató-helyettes veszi át. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium napokon belül kiírja a pályázatot a vezetői posztra.

Az eddigi megbízott vezető, Czetz Balázs, lesz a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatója – közölte a közgyűjteményekért felelős államtitkár. Sári Zsolt közösségi oldalán arról számolt be, hogy a posztra kiírt pályázatra hárman jelentkeztek, a bíráló bizottság egyhangúlag Czetz Balázs kinevezését javasolta.

Kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken a Fidesz—KDNP holnap és pénteken. A Fidesz sajtófőnöke azt közölte, hogy Orbán Viktor pártelnök az ülésen megtartja a szokásos politikai helyzetértékelését.

Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, vagyis a töltöttség meghaladja a 77 százalékot. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerint ez a mennyiség 96 téli napig fedezné az egész ország igényét, a háztartásokét pedig több mint 200 napig.

Biometángyártó egységet adtak át a Mol-csoport szarvasi biogázüzemében, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg.

Novembertől újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező internetes rendelések vámkezelésében – közölte a NAV. A 3 eurós átalány-vámon felül további 2 eurós kezelési díjat kell fizetni a csomagok egyes tételsorai után. Az új díj a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik.

Megújítják a Balatoni Bringakört, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte: a nagyobb beruházás az északi partot érinti.

Péntek reggel folytat kétoldalú megbeszélést Brüsszelben az ukrán elnökkel a magyar kormányfő. Ezt a holnap kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt közölte Magyar Péter. A magyar kormányfő közölte, az uniós tanácskozáson az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, és a hétéves uniós költségvetés is napirenden lesz.

Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról - jelentette be a külügyminiszter a Facebook-oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan aláírják a 2021-28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodást.

Korlátozta a katonai szempontból létfontosságú Starlink működését Ukrajna számára a műholdas internetes szolgáltatásokat nyújtó amerikai Space-X. Az ukrán elnök tanácsadója szerint nem kaptak előzetes figyelmeztetést a lépésről, amely több katonai feladat meghiúsulásához vezetett.

Továbbra sincs megállapodás az Oroszország és Ukrajna közötti energetikai fegyverszünetről – közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy az orosz légierő ukrán hőerőművekre mért újabb tömeges légicsapásokat.

Az orosz dízelszállítmányokat lehetővé tevő megállapodás visszavonására szólította föl az amerikai elnök 12 szenátor. A hat republikánus és hat demokrata politikus levelében úgy fogalmaz, hogy a lépéssel a kormány ajándékot ad Amerika ellenségéknek, és elárulja a szövetségeseit.

Nagyon kockázatos döntésnek nevezte az amerikai-orosz dízelmegállapodást az olasz kormányfő. Giorgia Meloni a római parlamentben arról beszélt, hogy ezzel Moszkva legitimitást kap, új bevételhez jut a háború finanszírozására.

Hamarosan nagyszabású olaj-, földgáz- és ásványkincskutatás kezdődhet Grönlandon – közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump Grönland katonai jelentőségét is hangsúlyozta, különösen az Egyesült Államok és Európa rakétavédelme szempontjából.

Lemondott az Egyesült Államok athéni nagykövete, alig két órával azután, hogy az amerikai kormányzat nyilvánosan távozásra szólította fel. Donald Trump elnök sajtótitkára szerint Kimberly Guilfoyle-t súlyos bírálatok érték görögországi tevékenysége miatt.

Szociáldemokrata politikusokból és független szakértőkből álló kormány alakulhat, Luca Niculescu független miniszterelnök-jelölt vezetésével Bukarestben. A román parlament legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt országos tanácsa ugyanis jóváhagyta a kormányra lépést. A Nemzeti Liberális Párt és az RMDSZ pedig már korábban is támogatta Niculescut.

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Kezdőlap    Belföld    Mintegy 270 milliárd forint uniós hitelforrást biztosít a kormány kamatmentesen a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak – a nap hírei

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