Orbán Viktor egy nagy megállapodást szeretne kötni Donald Trumppal - a nap hírei

Donald Trump győzelme elsősorban visszahozza a békét és kiszélesíti gazdasági lehetőségeinket - jelentette ki a TV2-nek adott, esti interjúban Orbán Viktor miniszterelnök. Hangsúlyozta: most már biztos, hogy békeköltségvetést nyújthatja be a kormány. Donald Trump megválasztásával kapcsolatban jelezte, néhány jelentősebb gazdasági ügyben is szeretne megállapodni az új elnökkel. A budapesti uniós csúcs legfontosabb elemeként azt említette, hogy a résztvevők belátták, hogy Európa, nem folytathatja eddigi, Ukrajnával kapcsolatos politikáját.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Donald Trump győzelme nemcsak a globális politikában jelent új realitást, hanem Magyarország életében is. Szijjártó Péter úgy véli: a jövő év már visszahozza a békét Európának, és ezzel új gazdasági lehetőségek nyílnak meg. Hozzátette: a kormány most olyan költségvetést terjeszt elő, amelyben már nem kell a háborús környezet kihívásaira reagálni.

A kormány a 2025-ös esztendőt a fiatalok családalapítási évévé szeretné tenni - mondta a kulturális és innovációs miniszter egy budapesti rendezvényen. Hankó Balázs elmondta, hogy ezzel azt szeretnék elérni, hogy könnyebb legyen az egyetemistáknak gyermeket vállalniuk.

A zöldenergia hatékonyabb hasznosítását célozza az áramelosztók digitális átállását segítő pályázat – közölte az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint az energiafüggetlenség elképzelhetetlen napenergia nélkül, amelyből az elmúlt években minden várakozást felülmúló ütemben bővültek a hazai kapacitások.

Sikeres humanitárius műveletet hajtott végre a kormány Bejrútban - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Tristan elmondta: gyógyszereket, egészségügyi segédeszközöket és tartós élelmiszert tartalmazó segélyszállítmányt adtak át a Hungary Helps Program keretében.

Arizona államban is Donald Trump nyert, ezzel az összes, csatatérállamnak nevezett államban a republikánus jelölt győzött. Így Donald Trumpnak 312, míg Harrisnak 226 elektori szavazata van. Donald Trump az összszavazatok számában is nyerni tudott, 74,6 millió szavazatot kapott, míg Kamala Harris 70,9 milliót. Ezzel jó esély van, hogy a republikánusok megtartják többségüket a Képviselőházban is.

Litvániában megalakult a 3 párti kormánykoalíció. A múlt hónapban tartott parlamenti választásokon a Litván Szociáldemokrata Párt végzett az első helyen, megelőzve a kormányzó konzervatív Haza Szövetséget, de nem lett elegendő képviselője kormányzóképes többség létrehozására. A koalíciónak a szociáldemokraták, a Nemuno Ausra és a Litvánia Nevében Demokratikus Szövetség lesz a tagja.

33 ember halt meg - közöttük 13 gyermek - a Gázai övezetben végrehajtott izraeli légicsapásban. Az izraeli haderő október eleje óta folytat szárazföldi offenzívát a Gázai övezet északi részén. Azóta a palesztin hatóságok adatai szerint 1.800 ember halt meg a térségben. Az izraeli vezérkari főnök tájékoztatása szerint az offenzívában ezer palesztin fegyvereset öltek meg.

Kivonul az Izrael és a Hamász közötti a gázai tűzszüneti közvetítésből Katar, miután megrekedtek az egyeztetések a túszok elengedéséről. Katar az Egyesült Államokkal és Egyiptommal közösen segítette a két háborúzó fél közötti tárgyalásokat a 2023 novemberében létrejött fegyverszünet óta.

Egy ember megsérült, és 3 moszkvai reptérről is át kellett irányítani a repülőjáratokat, miután Ukrajna 34 drónt lőtt ki Moszkvára, és 36-ot más nyugati régiókra. Az oroszok közlése szerint a légvédelem valamennyi drónt megsemmisítette írja a Reuters. Az orosz védelmi minisztérium terrortámadási kísérletnek nevezte a műveletet.

Berlinben százezrek ünnepelték szombaton az ikonikus fal lebontásának 35. évfordulóját. A szervezők szerint az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen Berlin önmagát és a szabadságot ünnepelte. A város polgármestere meggyőződését fejezte ki, hogy az évforduló napja különleges emlék marad a város számára.

Szökés veszélye miatt letartóztatták azt az ír férfit, akit a rendőrség azzal gyanúsít, hogy Budapesten meggyilkolt egy amerikai nőt. A férfi letartóztatását 1 hónapra rendelte el a bíróság, a döntés ellen fellebbezett a gyanúsított és védője, illetve az ügyészség is. Az ír férfit VII. kerületi bérelt lakása közelében fogták el még csütörtökön.

Pénteken kezdődik a karácsonyi vásár a Bazilikánál és a Vörösmarty téren. Az Advent Bazilika területén 12 méter magas, feldíszített fenyő áll majd, a Bazilika előtt lesz betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú is. A Vörösmarty téren is lesz karácsonyfa, továbbá ingyenes kisvasút is. Mindkét vásáron lesznek jótékonysági kezdeményezések is.