Magyar Péter az M1-en: nem veszünk részt a fővárosi mutyikban

Az M1 televízió meghívására élő interjút adott Magyar Péter a közmédiában.

Nem változott az álláspontja, nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe megválasztott képviselőként, azonban elmondta, annak megalakulásáig ő tárgyal a többi párttal.

Hangsúlyozta, helyteleníti, hogy kivéreztetik Budapestet, a kórházakban pedig alapvető problémák vannak, "erről kellene beszélni".

Szólt arról is, hogy csütörtökön tárgyal Karácsony Gergellyel, de ő maga minden képviselőcsoport vezetőjét meghívta egyeztetésre, ezt azonban a fideszes Szentkirályi Alexandra visszautasította, miközben a Fidesz és a Demorkatikus Koalíció a háttérben egymást támogatják a politikai mindennapokban.

Arra a kérdésre, hogy kivonják magukat a fővárosi cégek felügyelőbizottságaiból és főpolgármester-helyettest sem jelölnek, azt mondta, erre a főpolgármesternek van joga, de nyitott arra, hogy maga a szabály megváltozzon, addig azonban nem vesznek részt "a fővárosi mutyikban".

Emlékeztetett, Tarlós István metróügyi vezetőinek egy részét átvette Karácsony Gergely is, ami szintén mutat "összejátszásra".

Hosszasan sorolta, szerinte miről "nem beszélnek a köztelevízióban", de várja az október 9-ei strasbourgi "Orbán-Magyar-vitát". A köztelevízió október 3-ai újbóli interjúmeghívásra nemet mondott, de október 5-ére tüntetést szervez a televízió óbudai székháza elé.

Reagált a Diákhitel-szerződések ügyére is, arra utalt, a túlárazott szerződéseket - például hirdetésekről - a politikai hatalom kényszeríti ki, de ennél sokkal fontosabb ügy szerinte, hogy Európa negyedik legmagasabb inflációja van Magyarországon, illetve megállt a gazdasági növekedés.

Arra is reagált, hogy a volt felesége után a volt barátnője is nyilatkozott róla a sajtóban, Vogel Evelin szerinte zsarolta őt és a Tisza Pártot 30 millió forintra, ami miatt feljelenti őt. Hogy emiatt miért nem tett korábban feljelentést, arról azt mondta, "várt", a két interjút pedig "egy helyen írták".

Hazugságnak nevezte, hogy a Tisza Párt EP-képviselői mindegyikének külföldi asszisztense lesz majd.

Fővárosi tervek

Magyar Péter csütörtök reggel a Kossuth rádió meghívásának is eleget tett az M1 után. Elsőként arról beszélt, hogy a Diákhitel Központ elnökeként járt utoljára a közmédiában, de megígérte, hogy október 5-én tüntetés szervezőjeként újra eljön "a Kunigundába". Megígérte, igyekezni fog a Fővárosi Közgyűlés működésének fenntartásában. Olimpiaügyben azt követelte, ne zárt ajtók mögött zajlódjék az egyeztetés. Megerősítette, nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe, azért, mert "nem tud 5 pozíciót betölteni". Kritizálta a közmédiát, hogy 218 napja nem hívták be, miközben "mindenféle fideszes potentátokat" igen. A Tisza Párt fővárosi politikájáról elmondta, szeretnék a BKK rendészetét megerősíteni, lakásprogramot indítanának. Hogy mi lenne a forrás: az állam által a fővárosnak visszaadott pénze, 150 milliárd forintnyi szolidaritási adó fele, de ugyanilyen pénzt Pakstól és Gödtől is elvesznek most állítása szerint. "A lényegről beszéljünk, a kigyulladó vonatokról, a leromló közszolgáltatásokról" - sürgette. Ismét hangsúlyozta, hogy a közmédiában hazudnak arról, hogy hányszor és mikor hívták.