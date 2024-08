Szánthó Miklós a Wokebustersről: ez egy gyorsreagálású hadtest

Az Alapjogokért Központ elindítja a Wokebusters-t, a jobboldal „gyorsreagálású hadtestét”, amely egy nemzetközi kommunikációs riadólánc, online és offline politikai akcióközösség – mondta az InfoRádióban az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó Miklós szerint a woke nem a történelmi bűnök vagy a társadalmi igazságtalanságok jóvátételéről szól.

"A woke valójában maga a kommunizmus, csak egy új, trendi, fancy, szexi elnevezéssel, meg új formában, ugyanúgy az Isten, haza, család hármas egységét támadja, mint korábban a marxisták, a szocialisták" – mondta a főigazgató, és arról is részletesen beszélt, hogyan működik majd a Wokebusters.

"Ez egyfelől egy kommunikációs riadólánc, a nemzetközi jobboldali erők számára egy korai jelzőrendszer, hírek, információk áramoltatása az online térben, illetve e-mailes levelezőlistákon. Az offline rész, a valóságos rész pedig egy politikai akcióközösség, amely áll majd konferenciákból, eseményekből, workshopokból, ifjúsági ösztöndíjakból, mind azt célozva, hogy ehhez a kezdeményezéshez minél többen csatlakozzanak majd" – magyarázta az alapító.

Szánthó Miklós bemutatta a Wokebusters nagykövetét is, a posztra Gavin Waxet, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának elnökét kérték fel, mert a magyar kormány politikájának a középpontjában álló konnektivitás nemcsak a geopolitikában fontos, hanem abban is, hogy a jobboldali erők között a nemzetközi térben is jöjjön létre az összekapcsolódás, a hálózatosodás.

"A woke-jelenség nemcsak globalista, de globális is, ezért kértük fel Gavin Waxet Amerikából, hogy legyen egy transzatlanti arcéle a Wokebustersnek" – tette hozzá Szánthó Miklós, de kiemelte azt is, hogy a novemberi amerikai elnökválasztás is egy nagyon fontos esemény lesz, mert Donald Trump egy woke-ellenes politikus.