Németh Zsolt: a békemisszió lesz Orbán Viktor beszédének középpontjában a Tusványoson

Július 23-án kezdődik a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, közismert nevén a Tusványos. Idén azt a címet kapta, hogy Jobb pályán. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában azt emelte ki, hogy a kritikus gondolkodás, a konfrontáció helyére az együttműködés, a kooperáció kerül, és ezt fejezi ki a fesztivál mottója is.

"A jobb pályában a jobboldali politika megújítása is hangsúlyosan szerepel. Jobboldali pályán vagyunk, jobboldali pályán van nagyon sok értelemben a térség is, és reményeink szerint egyre inkább Európa is, ezért fontosnak tartjuk azt, hogy találjuk meg a partnerekkel való közös gondolkodás lehetőségét" – mondta a politikus, és hozzátette, ehhez várnak vendégeket az újonnan létrejött Patrióták Európáért EP-frakcióból is, valamint olyan szervezetektől, amelyek megjelentek már a CPAC vagy az MCC Fesztivál eseményein is.

"Tusványos mindig egyfajta rövidnadrágos nemzeti politikai találkozó, egyfajta rövidnadrágos magyar-magyar csúcs. A külhoni magyar vezetőknek az egészen egyedülálló találkozási lehetősége a magyar politikával, nemcsak a kormánypolitikával, hanem a magyar ellenzék meghatározó személyiségei is jelen lesznek, amit szintén Tusványos egy nagyon fontos erényének, értékének tartok" – mondta Németh Zsolt, és jelezte, a kormány jelentős számban képviselteti magát, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is.

A kormányfő jövő szombati beszédében az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerint meghatározó motívum lesz a békemisszió folytatása, mert ez meghatározó brandje lesz a magyar politikának, és a következő hetekben további lépések várhatók az ukrajnai béke érdekében.

"Nem hisszük, hogy a katonai konfrontáció, a katonai eszkaláció elkerülhetetlen lenne, hanem nagyon őszintén hiszünk abban, hogy van felelősségünk és van lehetőségünk, hogy ennek elejét vegyük" – mondta, de jelezte, tudják, hogy ez nem egyszerű feladat, hiszen az agresszornak a néven nevezése és a megfékezése nagyon összetett nemzetközi erőfeszítést igényel, ugyanakkor a kommunikációs csatornák fenntartása is nélkülözhetetlen.

A miniszterelnök beszédében szerinte ez lesz a meghatározó mozzanat, de kitér majd arra, hogy mi történik Európában, hogy hogyan épül újjá az európai jobboldal, hogy milyen esélye van annak, hogy Magyarország és Európa a nagyon súlyos gazdasági és szociális helyzetből kikerüljön, hogy úrrá tudunk-e lenni azon a gazdasági helyzeten, amelyben most már egy jó esztendeje vagyunk. Ezenkívül a külhoni magyarok kérdése sem megkerülhető, és Tusványoson nagy számban lesznek jelen nemcsak romániai magyar, hanem román politikusok is. Németh Zsolt úgy véli, most nagyobb a nyitottság. Emlékeztetett, hogy a magyar elnökségi prioritások nagyon komoly román támogatást élveznek, fordított irányban pedig Románia schengeni csatlakozását támogatja Magyarország.

A magyarországi ellenzék Németh Zsolt szerint azért jár a Tusványosra, mert azt érzékelik hogy a szervezők nyitottak a párbeszédre, az együttműködésre, a kritikai gondolkodásra. Úgy látja, hogy a magyar ellenzéknek a nemzeti identitáshoz, a nemzeti összetartozás tudatához való viszonya nagyon ellentmondásos volt az elmúlt évtizedekben, és és azáltal, hogy megjelennek Tusványoson, szeretnék erősíteni ezen a vonalon a saját támogatottságukat.

"A vita kulcsfontosságú, ez egy 33 esztendeje működő műhely, és nagyon sok gondolat itt született meg, és viták keretei között, és bízom benne, hogy ezt a képességét Tusványos az elkövetkezendő években is a magyar nemzetpolitika javára fenn fogja tudni tartani" – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.