Kőbányán is vége az ellenzéki egységnek – a Momentum külön indul

DK-MSZP paktum nehezíti az ellenzéki győzelmet Kőbányán, ezért a Momentum önállóan indul – írta a momentumos Stemler Diána a Facebookon.

Bejegyzése szerint a Momentum kőbányai szervezete az elmúlt egy évben azon dolgozott, hogy az önkormányzati választás után továbbra is ellenzéki többség legyen, és ezúttal a polgármesteri posztot is elnyerhesse az ellenzéki jelölt a Fidesszel szemben, ezért is léptek vissza a polgármester-jelöltségtől. (Kőbányát jelenleg a fideszes D. Kovács Róbert vezeti, a baloldali ellenzék a DK-s Mustó Géza jelenlegi alpolgármestert támogatja.)

A Momentum folyamatosan tárgyalni próbált a baloldali pártokkal, és Stemler Diána szerint csak egy feltételük volt: nem akarták, hogy a szocialista alpolgármester, aki 2019-ben polgármesterjelöltként veszített, ismét pozícióba kerülhessen, mert az MSZP volt budapesti pénztárnoka szerintük alkalmatlan a feladatra.

A Momentum korábbi polgármesterjelöltje szerint a DK először látszólag elfogadta ezt a feltételüket, de a megegyezés aláírása előtt kiderült, hogy közben már Somlyódy Csabának odaígérte a kerületi lista második, biztos befutó helyét és egy alpolgármesteri pozíciót.

Mi az utolsó pillanatig próbáltunk konstruktívak maradni. Még a kampány kezdete előtti napon is előálltunk egy mindenki számára elfogadható megoldási javaslattal: felajánlottuk, hogy induljunk koordináltan. Mi csak azokban a körzetekben indítottunk volna jelölteket momentumos színekben, amik a megegyezés szerint is a miénk lettek volna, ha cserébe nem indítanak ellenünk senkit, és akkor nincs közünk a listájukhoz. Ezt az ajánlatot már válaszra se méltatták. Onnan tudtuk meg, hogy nem zavarja őket, ha teljesen külön indulunk, hogy a kampányrajt reggelén nyilvános posztban bejelentették: az összes körzetben saját jelöltet állítottak" – írta Stemler Diána, és hozzátette, így minden körzetben állítanak momentumos jelöltet az "óbaloldal" emberei ellenében is.